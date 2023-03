Sposób na telemarketera. Jedna zmiana i unikniesz rozmowy

Telemarketerzy regularnie dzwonią do Polaków i dla wielu osób jest to uciążliwe bez względu na to, czy chodzi o tzw. "robocalls", czy faktycznych pracowników infolinii. Niechciane połączenia od telemarketerów można jednak łatwo omijać, ale trzeba do tego przygotować telefon.

Aby uniknąć niechcianych rozmów z telemarketerami, wystarczy odpowiednio skonfigurować ustawienia zabezpieczeń przed spamem w telefonie, które można znaleźć zarówno w systemie Android, jak i iOS. W obydwu przypadkach opcje te działają jednak nieco inaczej. Metod konfiguracji jest wiele, a ostateczną formą jest instalacja dodatkowej aplikacji, która pomoże identyfikować i odrzucać nieznanych rozmówców.

Blokowanie spamu w Androidzie

W systemie Android najważniejsza opcja to Identyfikacja rozmówcy i ochrona przed spamem, która może występować także pod nazwą Pokazuj identyfikatory połączeń i spamu. Jest to mechanizm rozwijany w systemie od lat i dzisiaj dostępny w tej czy innej formie w zasadzie w każdym telefonie z Androidem. Został zaimplementowany także jako element aplikacji Telefon, a to domyślny dialer Google'a.

Rozmowy z telemarketerami lub inne potencjalnie "spamerskie" mogą zostać zidentyfikowane przez Androida na podstawie informacji z tzw. wizytówek Google, co dokładnie opisano w dokumentacji. Chodzi o dane teleadresowe uzupełniane w sieci w ramach usługi Google Moja Firma. Telefon sam pobierze te brakujące, jeśli jakiś kontakt nie znajduje się w książce adresowej użytkownika.

Niektórzy producenci smartfonów stosują również autorskie rozwiązania. Na powyższych zrzutach ekranu widać na przykład usługę Hiya dostępną w Samsungach, z której można korzystać także jako z odrębnej aplikacji.

Blokowanie spamu w iOS

W systemie iOS użytkownik dysponuje nieco innym narzędziem do radzenia sobie z niechcianymi połączeniami. Apple proponuje automatyczne wyciszanie telefonów od osób spoza książki adresowej, co można aktywować w ustawieniach. Warto jednak zwrócić uwagę, że jest to stosunkowo agresywna opcja, tj. szybko prowadząca do wyciszenia połączenia, które faktycznie może być ważne. Telemarketerzy to przecież nie jedyna grupa, która nie jest zapisana w kontaktach i może próbować do nas dzwonić.

Opcja jest dostępna począwszy od iOS-a 13 i została szczegółowo opisana w dokumentacji. Apple sam podkreśla, że systemowa opcja wyciszania połączeń to tylko jedno z rozwiązań. Alternatywą jest zastosowanie aplikacji firm trzecich.

Aplikacje do blokowania połączeń

Ostatnia możliwość, wspólna dla użytkowników Androida i iOS-a, to instalacja dodatkowej aplikacji, która pomaga identyfikować niechcianych rozmówców. W ten sposób połączenie z telemarketerem może zostać rozpoznane jeszcze zanim użytkownik weźmie do ręki smartfon, by zdecydować, czy chce odebrać telefon.

Jedną z najpopularniejszych aplikacji tego rodzaju jest Truecaller, ale pochlebne opinie zbiera często także Orange Telefon - dialer przygotowany przez operatora, który również posiada funkcje blokowania spamu i niechcianych połączeń.

