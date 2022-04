Konkurs na blogu DP: nagroda za marzec wędruje do...

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, jury redakcyjne wybrało jeden marcowy wpis (z okresu trwania konkursu), którego autor otrzyma nagrodę główną. Aby docenić pracę blogerów, których publikacje stały na wysokim poziomie, komisja zdecydowała się przyznać zestawy gadżetów, które w tym miesiącu trafią do dwóch osób.

Główną nagrodę w marcu zdobył bloger AudiofilPC wpisem Ampery zawsze potrzebne do odtwarzania muzyki. Zwycięzcy gratulujemy wygranej i zapraszamy do pojawiania się na naszych łamach z kolejnymi tekstami, w których będzie dalej niósł kaganek wiedzy (nie mylić z krużgankiem) dotyczącej szeroko rozumianego audio. Zgodnie z regulaminem konkursu, zwycięzca otrzyma od nas zestaw, w skład którego wchodzi czytnik Kindle 10 wraz z oryginalnym etui.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z wpisem AudiofilaPC, to możecie znaleźć go na naszym blogu .

Ze względu na mnogość interesujących blogów, jury zdecydowało o wyróżnieniu wpisów jeszcze dwóch autorów. Pierwszy z nich to tekst blogera AnTar Telsa Gwynne — feministyczna ikona Linuksa. Drugi - napisany przez blogera AntyHaker i nosi tytuł Kilka interesujących nowości w kompilacjach 22563, 22567, 22572 oraz 22579.

Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy wygranej! Będziemy się z Wami kontaktować w najbliższych dniach w celu uzyskania danych do wysyłki nagród.

Jeżeli ostrzyliście sobie zęby na wygraną w marcu, to przypominamy, że w kwietniu także czeka na Was niemała nagroda. Zwycięzca najciekawszego wpisu w tym miesiącu otrzyma od nas smartwatch Xiaomi Mi Watch o wartości 549 złotych. Aby mieć szansę na nagrodę, wystarczy stworzyć ciekawy wpis na swoim blogu na łamach dobrychprogramów, aby automatycznie dołączyć do rozgrywki.