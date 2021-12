Ten jest aktywowany podczas dużego obciążenia pamięci, a dobrze wiemy, że to właśnie pamięć graficzna odgrywa główną rolę w wydobywaniu Ethereum. Kwestia została zgłoszona do firmy EVGA, która wydała poprawkę. Bravo_char zauważył, że po zaktualizowaniu firmware wydajność karty w wydobywaniu ETH wzrosła ze 66 MH/s do imponującego 80 MH/s, a więc o 21 proc.