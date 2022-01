Będzie nowy EVGA Kingpin. Bazą zostanie GeForce RTX 3090 Ti

Oryginalny post został usunięty, ale zrzut ekranu zdążyła zrobić redakcja VideoCardz. Wygląda, że w ramach odświeżonej edycji Kingpin EVGA wypuści RTX-a 3090 Ti wyposażonego w dwie 16-pinowe (12 pinów to zasilanie) złącza zasilające , które być może będzie kompatybilne ze znaną 12-pinową wtyczką Nvidii .

W każdym razie pojedyncza wtyczka zapewni około 600 W, a w przypadku zastosowania pary to karta będzie miała możliwość pobrania aż 1275 W. Jest to ogromna wartość znacznie przekraczająca możliwości trzech 8-pinowych wtyczek (3x150 W + 75 W z gniazda PCIe) stosowanych dzisiaj w najwydajniejszych edycjach kart graficznych.

Wcześniejsze przecieki wskazują, że RTX 3090 Ti będzie miał fabrycznie podniesiony limit mocy do 450 W, ale niektóre autorskie karty będą miały ustawiony ten parametr wyżej. Nie należy się jednak spodziewać przekroczenia granicy 1 kW, ponieważ możliwości dostarczenia takiej energii, a jej realne zapotrzebowanie to dwie osobne kwestie. Pozostaje też kwestia chłodzenia...

W marcu ubiegłego roku pewna overclockerka z Chin wgrała vBIOS z limitem 1000 W do karty Galax HOF RTX 3090 co pozwoliło na zwiększenie poboru energii do ~ 630 W.