Nvidia GeForce RTX 4080. Wiadomo, jaką będzie miał wydajność

Wygląda na to, że nowość osiąga 28599 punktów w teście Time Spy i 14718 punktów w Time Spy Extreme. Mamy więc tutaj osiągi wyższe o około 30 proc. od RTX-a 3090 Ti, a porównaniu do RTX-a 4090 słabszy model będzie się znajdował dokładnie pomiędzy nimi. Z kolei, jeśli porównamy wydajność do RTX-a 3080 to będziemy tutaj mieć progres o lekko ponad 50 proc. z generacji na generację. Dodatkowo dochodzą tutaj jeszcze liczne dobra związane z poprawioną wydajność w śledzeniu promieni oraz DLSS 3.0.