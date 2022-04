LibreOffice Calc: jak wydrukować arkusz na jednej stronie?

Calc to rozbudowany arkusz kalkulacyjny z pakietu LibreOffice , w którym drzemią ogromne możliwości. Jego największą zaletą jest brak opłat za korzystanie. Nowi użytkownicy mogą mieć drobne kłopoty w poruszaniu się w nowym menu, a pewne komendy czy funkcje działają nieco inaczej niż te znane z Microsoft Office. Takim przykładem jest właśnie drukowanie arkusza na pojedynczej kartce.

Zasadniczo są dwa bardzo proste sposoby na wydrukowanie arkusza na pojedynczej kartce. Przykładowy arkusz zajmuje domyślnie dwie kartki A4. Widać to świetnie na podglądzie wydruku, gdzie w dolnym, lewym rogu jest podana liczba stron.

LibreOffice Calc: podgląd arkusza do wydruku

Pierwszy sposób wymaga przejścia przez górne menu, do pozycji FORMAT , gdzie następnie odnajdujemy STYL STRONY i klikamy w niego.

W kolejnym oknie przemieszczamy się do zakładki ARKUSZ. Tu odnajdujemy opcję SKALA, gdzie z pola wyboru TRYB SKALOWANIA wybieramy DOPASUJ ZAKRES(Y) WYDRUKU DO SZEROKOŚCI/WYSOKOŚCI. Zatwierdzamy klikając myszką OK.