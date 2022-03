Linux Kernel 5.17. Jądro ma być mniej awaryjne i bezpieczniejsze

Nowa wersja jądra, jak wskazują oficjalne informacje , poza dodaniem nowych funkcji z zakresu bezpieczeństwa, ma także obejmować poprawki do obsługi komponentów komputera. Dodatkowo pojawiła się nowa infrastruktura do śledzenia przyczyn wybranych błędów.

Użytkownicy Linuksa często mieli dotychczas obawy dotyczące zabezpieczeń związanych z pseudogeneratorem liczb. Torvalds potwierdził jednak, że trwa znaczna przeróbka generatora w jądrze Linuksa. Jego poprawa ma zapewnić, że narzędzia służące do zapewnienia bezpieczeństwa staną się bezpieczniejsze.

Dopiero co wydane jądro 5.17 zawiera już pierwszy etap przeróbki, wiadomo jednak, że ta jeszcze potrwa. Kolejne wydanie, 5.18, ma zawierać znacznie większą część poprawek do generatora, co więcej, sama nowa wersja jądra ma także być nieco większa od poprzedniej.