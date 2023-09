Zawalony most, który w Google Maps widnieje jako przejezdny

Mapy Google skierowały mężczyznę na zawalony most. Jest pozew

Mapy Google skierowały mężczyznę na zawalony most. Jest pozew

Mapy Google nie są pozbawione błędów, czego przykładem może być tragiczny wypadek z USA. Mężczyzna zginął po tym, jak skierował się na trasę zaproponowaną przez nawigację w Google Maps nie wiedząc, że most przed nim zawalił się lata temu. Po roku od wypadku rodzina złożyła pozew.

Wypadek z Google Maps w roli głównej, w którym zginął mężczyzna, miał miejsce we wrześniu 2022 roku, ale dopiero teraz rodzina złożyła w tej sprawie pozew przeciw firmie Google - opisuje CBS News. Rodzina sugeruje, że wypadkowi można było zapobiec, gdyby firma na czas reagowała na zgłoszenia użytkowników związane z błędami na mapie. Most, którym chciał przejechać mężczyzna, zawalił się wiele lat wcześniej i do teraz nieprzejezdność tej trasy nie została skorygowana w nawigacji.

Z udostępnionego pozwu wynika, że wspomniany most zawalił się w 2013 roku i mimo "licznych zgłoszeń" lokalnej społeczności, moderatorzy odpowiedzialni za zmiany w Google Maps nie nanieśli poprawek do nawigacji. Mężczyzna nie znając okolicy wjechał na niezabezpieczony i nieoświetlony obiekt, spadł do wody poniżej i niestety zginął na miejscu. W pozwie wymienia się także dwie firmy, które miały być odpowiedzialne za obiekt, z kolei inne źródło twierdzi, że wspomniana droga jest prywatna.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Niezależnie od lokalnych zawiłości prawnych, most pozostał przez lata niezabezpieczony. Rodzina domaga się odszkodowania i poprosiła o rozprawę z ławą przysięgłych. Rzecznik Google'a złożył już rodzinie kondolencje i potwierdził, że pozew jest analizowany. Dodał także, że Google dokłada wszelkich starań, by Mapy dostarczały aktualnych informacji o trasach.

Niestety pamiętamy też inne przypadki, poza tym z Kalifornii, w których niepoprawne dane w nawigacji GPS doprowadziły do tragedii. W 2021 roku opisywaliśmy sytuację z Indii, w której zginął 34-latek po skierowaniu się na zatopiony most. Tutaj także błędem okazał się brak informacji o tym, że dana droga jest w danej chwili nieprzejezdna. Każdy musi jednak odpowiedzieć sobie sam na pytanie, czy to jedyne słuszne wytłumaczenie sytuacji, w których znaleźli się opisywani kierowcy, którzy bezgranicznie zaufali wskazówkom nawigacji GPS. Przypominamy, że Google udostępnia narzędzie, które pozwala każdemu zgłosić problem związany z danymi na mapie.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl