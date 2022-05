Mapy Google zawieszają się w Androidzie Auto. Winny widok satelitarny

O szczegółach usterki Google Maps w Androidzie Auto pisze serwis autoevolution . Punktem zwrotnym w sprawie są testy jednego z użytkowników, który zauważył, że w znakomitej większości przypadków (w jego sytuacji) zawieszanie się Map Google jest powiązane z włączonym trybem widoku satelitarnego. To opcja, którą można włączyć bezpośrednio z ekranu w samochodzie, z poziomu ustawień Google Maps.

Przechodząc na standardowy widok mapy, nawigacja zdaje się działać dużo stabilniej. W tym momencie nie wiadomo, kiedy Google naprawi opisywany problem. Wszystko wskazuje jednak na to, że - wbrew pierwszym podejrzeniom - jest to usterka związana wyłącznie z Google Maps, a nie Androidem Auto jako takim. Zwykle to sam system jest źródłem problemów, które najczęściej dotyczą głosowej obsługi z Asystentem Google.