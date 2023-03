Masz konto na Allegro? Oszuści chcą cię okraść

W treści fałszywej wiadomości "od Allegro" pojawia się oczywiście link pod przyciskiem, który teoretycznie pozwala "Potwierdzić konto". W praktyce jest to przekierowanie na spreparowaną stronę, gdzie wyłudzane są dane logowania do serwisu Allegro oraz wszystkie dane karty płatniczej. Jeśli właściciel konta da się na to na brać, ktoś będzie mógł zacząć posługiwać się jego kartą i w praktyce zrobić zakupy na jego koszt.