Masz konto w PKO BP? Ważny komunikat bezpieczeństwa

O problemie ostrzega zespół CSIRT KNF w serwisie X, skąd dowiadujemy się, że pierwszym krokiem ataku jest fałszywy SMS o krótkiej treści. Treść wiadomości sugeruje, że nadawcą jest PKO BP, choć tak nie jest. Załączony link prowadzi tymczasem do fałszywej wersji strony internetowej banku. Jeśli użytkownik nie zorientuje się, że to podróbka, przekaże swoje dane wprost na ręce atakujących.

W tym momencie nie jest jasne, kto jest na liście adresatów wiadomości SMS, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można uznać, że są to losowe osoby lub takie, o których oszuści wiedzą, że posiadają rachunek w PKO BP. Taka informacja może być konsekwencją jakiegoś wycieku (da się ją na przykład odczytać z numeru konta opłacającego zamówienie internetowe) lub wyłudzona w inny sposób - świeża metoda to podszywanie się pod pracownika ZUS-u, by uzyskać właśnie dane o banku.