Dzwonią i pytają o składki ZUS. Lepiej się rozłącz

CERT Polska informuje o trwającej kampanii oszustów, którzy dzwonią prawdopodobnie do losowych osób i podając się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informują o nieopłaconych składkach, a potem próbują poznać nazwę banku ubezpieczonego. Zbierane w ten sposób informacje mogą posłużyć do przygotowania bardziej precyzyjnego ataku w przyszłości , są jednak także inne zagrożenia.

Trudno bowiem przewidzieć, jak dokładnie przebiega każda taka rozmowa i nie można wykluczyć scenariuszy podobnych do typowych ataków "na pracownika banku". Wówczas zagrożeniem jest sugerowanie rozmówcy, by zainstalował w komputerze oprogramowanie do zdalnej kontroli, za pośrednictwem którego dzwoniący miałby pomóc w rozwiązaniu problemu - tutaj ze składkami ZUS lub samą płatnością.