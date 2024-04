Masz konto w BNP Paribas? Komunikat bezpieczeństwa

Klienci BNP Paribas muszą uważać podczas logowania do bankowości elektronicznej. Jak zwracają uwagę eksperci, w sieci krąży fałszywa strona, na której oszuści wyłudzają login i hasło do bankowości BNP Paribas. To otwarcie drogi do próby kradzieży pieniędzy z konta.

Na zagrożenie zwraca uwagę CSIRT KNF w serwisie X. W sieci można trafić na fałszywą stronę logowania do BNP Paribas, która dostępna jest pod adresem pbauth[.]sbs. To spreparowana witryna, która tylko wizualnie przypomina serwis logowania do bankowości i nie ma związku z autentyczną stroną banki BNP Paribas. Klienci powinni więc zwrócić szczególną uwagę, gdzie podają swoje dane, analizując najpierw, czy znajdują się na autentycznej stronie internetowej.

Jeśli potencjalna ofiara nie zorientuje się, że trafiła na spreparowaną witrynę bankowości internetowej BNP Paribas, w praktyce przekaże na ręce oszustów swój login i hasło do bankowości. To oczywiście otwarcie drogi do próby kradzieży środków z konta. Aby uniknąć takiego zagrożenia, stronę bankowości najlepiej odwiedzać po świadomym wpisaniu adresu www w przeglądarce, z przekierowania z oficjalnej strony banku czy dzięki zakładkom, gdzie wcześniej należy dodać dokładnie sprawdzony adres strony.

Na fałszywą stronę banku, nie tylko BNP Paribas, można trafić zarówno po kliknięciu spreparowanego linku (załączonego na przykład do wiadomości RCS o paczce), ale także po zeskanowaniu nieznanego kodu QR.

Jak niedawno przypominał klientom Santander Bank Polska, kody QR to nic innego jak graficzne przedstawienie hiperłączy, toteż trudno zweryfikować przed skanowaniem, dokąd prowadzi dany adres. Korzystając z kodów QR na co dzień, należy więc traktować je podobnie jak nieznane linki i podchodzić do nich przynajmniej z dużą dozą ostrożności.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl