Masz numer w Orange? Oszuści mogą go przejąć

Oszuści rozsyłają wiadomości, w których kierują na adres hxxps[://]v[.]ht[/]orange-flex. Po wpisaniu swoich danych logowania strona prosi o kod z wiadomości SMS. Cyberprzestępcy starali się wykorzystać numer telefonu i hasło do zalogowania się do serwisu Mój Orange. Tam odbywało się sedno całego oszustwa.

Po zalogowaniu się do serwisu Mój Orange oszust zmieniał adres e-mail i hasło przypisane do konta, a potem zamawiał do niego kartę eSIM. Korzystając z elektronicznej wersji karty SIM, rozpoczynali realizację kolejnej kampanii phishingowej, która to miałą już na celu przyniesienie im zysków.