Wraca SMS o paczce. Lepiej spójrz dwa razy

Na uwagę zdecydowanie zasługuje adres, pod którym mamy rzekomo możliwość aktualizacji adresu dostawy. Wykorzystano tu anagram nazwy Poczty Polskiej. Adres, pod który jesteśmy kierowani, to plosak-pcozat[.]com. Jeśli ktoś tylko rzuci okiem na SMS, może niepoprawnie odczytać adres i uwierzyć, że przejdzie na stronę Poczty Polskiej. Warto tu zaznaczyć, że prawidłowy adres instytucji to poczta-polska.pl.

W przypadku otrzymania tego rodzaju wiadomości należy zachować ostrożność. Podstawową zasadą jest to, by nie otwierać linków z nieznanych źródeł. Warto też zwracać uwagę na adres - cyberprzestępcy często wykorzystują adresy, które w ogóle nie przypominają prawdziwych stron, lecz czasem, tak jak w przypadku najnowszego oszustwa "na Pocztę Polską", pobieżne zerknięcie na link może nie wystarczyć, by upewnić się, że jest on bezpieczny.