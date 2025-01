mBank bez zapowiadanej opcji. "Nie wiemy, ile dokładnie to potrwa"

mBank rzetelnie ostrzega klientów , że jak na razie nie mogą składać dyspozycji zastrzeżenia numeru PESEL bezpośrednio w banku, co zapowiadano w komunikacie o licznych zmianach w mBanku jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Bankowcy podają, że opóźnienie spowodowane jest oczekiwaniem na odpowiedni certyfikat z Ministerstwa Cyfryzacji. "Nie wiemy, ile dokładnie to potrwa" - podaje mBank w oświadczeniu.

Klienci, którzy mają zastrzeżony PESEL muszą pamiętać, by odblokować go przed wybraniem się do banku w celu wypłaty większej kwoty pieniędzy. Bank nie wypłaci pieniędzy wcale i zablokuje taką możliwość na 12 godzin, jeśli klient zażąda wypłaty przekraczającej trzykrotność minimalnej pensji, a będzie miał zastrzeżony PESEL. Zlecając dyspozycję po uprzednim odblokowaniu PESEL-u, takiego problemu nie będzie.