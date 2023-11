mDowód bije rekordy. Polacy czekali na taką możliwość

mDowód jest cyfrowym dokumentem tożsamości, który na terenie naszego kraju jest już traktowany na równi z fizycznym dowodem osobistym. Oznacza to, że można się nim wylegitymować w banku, urzędzie, u lekarza czy podczas policyjnej kontroli lub aktywacji nowej karty SIM u operatora. Sprawia, że telefon z aplikacją mObywatel 2.0 jest jedyną rzeczą, jakiej potrzebujemy (no, może poza kluczami).

Koncepcja ta skusiła bardzo wiele osób. Ministerstwo Cyfryzacji na platformie X pochwaliło się, że na wyrobienie mDowodu zdecydowało się już ponad 5 mln osób . To oznacza, że mniej więcej co szósta osoba dorosła w Polsce faktycznie ma już taki dokument na swoim telefonie.

Kolejna ciekawa statystyka jest taka, że spośród tych pięciu milionów użytkowników, przeszło 600 tys. nie korzystało wcześniej z aplikacji mObywatel. Można więc przypuszczać, że to właśnie mDowód był dla nich powodem, by się na to zdecydować. To znak, że było zapotrzebowanie na tego typu cyfrowy dokument tożsamości.