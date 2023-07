mObywatel 2.0 do pobrania. Aplikacja obsługuje mDowód

Ekran główny w aplikacji można dowolnie skonfigurować. Pozwala to dopasować widoczność opcji do swoich potrzeb, przez co dostęp będzie wygodniejszy. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, mObywatel 2.0 to bezpieczna aplikacja między innymi dzięki szyfrowaniu danych i weryfikacji tożsamości użytkownika z wykorzystaniem e-dowodu, bankowości elektronicznej lub Profilu Zaufanego, który od niedawna podczas logowania wymaga obowiązkowo korzystania z uwierzytelniania dwuetapowego.