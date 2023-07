mObywatel 2.0 na horyzoncie. W tle ostatnie testy bety

Aplikacja mObywatel 2.0 zostanie udostępniona 13 lipca i zaoferuje użytkownikom przede wszystkim nowy interfejs, odświeżony proces logowania i rejestracji użytkownika, a przy okazji - dostęp do mDowodu , który od tego samego dnia będzie powszechnie respektowany w Polsce . Dotychczas nie było to uregulowane prawnie, ale sytuację zmieniła podpisana niedawno nowelizacja ustawy.

W jej myśl mDowód w telefonie z aplikacją mObywatel 2.0 zastąpi plastikowy dokument we wszystkich codziennych sytuacjach - także u notariusza, przy próbie rejestracji nowego numeru i karty SIM czy w banku . Instytucje mają jednak pewien czas na dostosowanie się do tego wymogu. Banki na przykład będą musiały respektować mDowód jako pełnoprawny dowód osobisty od 1 września 2023 roku.

Aplikacja mObywatel to nie tylko dostęp do cyfrowej wersji dowodu osobistego, ale także obsługa wygodnego logowania do e-Urzędu Skarbowego, realizacja e-Recept bez podawania PESEL-u czy dostęp do uprawnień kierowcy i dokumentów pojazdu. Studenci mogą tu także korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej, a emeryci potwierdzać swoje zniżki i uprawnienia.