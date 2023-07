mDowód w aplikacji mObywatel 2.0. Aktywowało już 600 tys. Polaków

Od kilku dni na rynku dostępny jest mObywatel 2.0 - aplikacja, w której oprócz dostępu do szeregu różnych dokumentów i usług znajduje się mDowód . To głównie on elektryzuje Polaków, bo premiera nowej wersji aplikacji zbiegła się z wdrożeniem przepisów, dzięki którym cyfrowy dokument w praktyce ma taką samą moc prawną, jak plastikowy odpowiednik (pomijając kilka wyjątków i korzystanie poza granicami Polski).

"Mamy już prawie 600 tys. osób, które aktywowały ten nowy mDowód. Mam nadzieję, że niedługo przekroczymy granicę miliona. To jest na pewno tak, że ze względu na to duże zainteresowanie część osób miała problemy przy aktywacji. Natomiast z tymi problemami sobie poradziliśmy. Dostaliśmy też szereg informacji, że osoby, które miały te problemy w piątek, już ich nie mają" - potwierdził Janusz Cieszyński cytowany przez serwis wirtualnemedia.pl.

Aplikacja mObywatel 2.0 to nie tylko dostęp do elektronicznej wersji dowodu osobistego. Program jest także pomocny w załatwianiu innych spraw, w tym przydatny do wygodniejszego logowania do e-Urzędu Skarbowego czy do obsługi e-Recept bez podawania numeru PESEL. Aplikacja pozwala także okazywać uprawnienia kierowcom czy emerytom, a studentom - korzystać z mLegitymacji.