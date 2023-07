mObywatel 2.0: milion Polaków ma już mDowód

mDowód to elektroniczny odpowiednik dowodu osobistego, który od kilku jest zgodnie z prawem respektowany w Polsce na takich samych zasadach, jak plastikowy dokument . Pomijając kilka wyjątków (w tym podróż za granicę), mDowód jest więc wystarczający do załatwienia wszystkich codziennych spraw, włącznie z aktywowaniem nowej karty SIM u operatora, załatwianiem spraw u notariusza , a docelowo - także w banku. Nie powinno więc dziwić duże zainteresowanie Polaków nową aplikacją mObywatel 2.0 .

Zaskoczeniem może być za to tempo, w jakim przybywa kolejnych użytkowników mDowodu. Zaledwie kilka dni temu sukcesem była skuteczna aktywacja 600 tys. elektronicznych wersji dokumentu , a dzisiaj Polaków z mDowodami jest już ponad milion . Przeszkodą w szybkim zdobywaniu popularności mogły być jedynie początkowe problemy z działaniem mObywatela 2.0 , w którym przez pierwsze godziny w zasadzie nie dało się skutecznie przeprowadzić procesu aktywacji mDowodu.

Aplikacja mObywatel 2.0 pozwala oczywiście na więcej. Poza mDowodem można wykorzystać ją do okazywania innych dokumentów, w tym prawa jazdy, legitymacji studenckiej czy danych zarejestrowanego pojazdu. Program okaże się także przydatny, by sprawniej zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz skorzystać z e-Recepty bez podawania numeru PESEL.