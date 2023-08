Meta SeamlessM4T. Komunikacja łatwiejsza niż kiedykolwiek

Meta określa swój system tłumaczenia jako coś podobnego do rybki Babel z Autostopem przez galaktykę. Jest to duże wyzwanie, ponieważ istniejące systemy zamiany mowy na mowę i mowy na tekst obejmują jedynie wybrane języki. Model SeamlessM4T ma być jednak krokiem naprzód w rozwoju tej dziedziny. Oferuje on mniejsze opóźnienia i mniejszą liczbę błędów, zwiększając przy tym wydajność procesu tłumaczenia, co pozwala na swobodną komunikację osób, które korzystają z różnych języków.