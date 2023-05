Jak wyjaśnia BBC, muzyk zabrał głos po tym, jak w wielu piosenkach wykorzystano AI do kopiowania wokali znanych artystów. Przykładem jest, chociażby stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji utwór "Heart on My Sleeve". W jego przypadku wykorzystano głosy dwóch znanych twórców - The Weekend oraz Drake. Piosenka szybko zyskała popularność, a fani nie kryli zdziwienia, kiedy na jaw wyszło, że stworzono ją przy pomocy technologii. Zniknęła jednak z platform streamingowych i mediów społecznościowych, po tym jak Universal Music Group stwierdziło, że piosenka naruszyła prawa autorskie wytwórni.