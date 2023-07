Kolejny kamień milowy Facebooka. Popularność serwisu rośnie

Wzrost liczby aktywnych użytkowników miesięcznie dla samego Facebooka wynosi 7 proc. rok do roku. W przypadku liczby aktywnych użytkowników miesięcznie wzrost wynosi natomiast 5 proc. To istotne, bo jeszcze w ostatnim kwartale 2021 r. Facebook odnotował pierwszy w historii spadek liczby aktywnych użytkowników dziennie.

Wzrost liczby użytkowników Facebooka może być powiązany z rosnącą popularnością Rolek, które to kopiują mechanizm znany z TikToka i są intensywnie promowane na platformach należących do Meta. Według Marka Zuckerberga, we wszystkich aplikacjach firmy rolki są odtwarzane aż 200 mld razy w ciągu dnia.