Miała zarobić na kryptowalutach. 32-latka straciła ponad 50 tys. zł

Do 32-latki zadzwonił rzekomy konsultant, który przekonał ją, że ma do wypłaty zysk z inwestycji w kryptowaluty . Kobieta nigdy w nie nie inwestowała, ale uwierzyła w możliwość wypłaty zarobionych na nich pieniędzy.

"Za jego namową zainstalowała program do zdalnej obsługi urządzenia i tym samym dała oszustowi dostęp do swojego konta. Wykorzystując te dane, przestępcy wzięli pożyczki, które rozdysponowali na swoje rachunki bankowe" - podał w środę zespół prasowy podlaskiej policji. O oszustwie i stratach finansowych dowiedziała się dopiero wtedy, gdy poszła do swego banku.