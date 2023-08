Mężczyzna wykorzystał aplikację. Wziął siedem pożyczek na brata

Policja w Wałbrzychu opisuje ciekawy przypadek oszustwa , w którym istotną rolę odegrał swobodny dostęp do konta internetowego w banku przez aplikację mobilną . 36-letni mężczyzna wykorzystał fakt, iż posiadał dostęp do konta niepełnosprawnego brata niezdolnego właściwie ocenić sytuacji i w ciągu roku zaciągnął na niego siedem pożyczek, łącznie na kwotę ponad 60 tysięcy złotych .

O ile dostęp do konta brata nie wynikał z ustalonego wcześniej pełnomocnictwa lub współwłasności konta, mężczyzna mógł wykorzystać najbliższego członka rodziny, by odblokować aplikację w telefonie. Warto pamiętać, że wszystkie banki udostępniające mobilny dostęp do kont dla klientów dbają, by towarzyszył temu szereg zabezpieczeń - poza loginem są to hasła, kody jednorazowe czy nawet autoryzacja z wykorzystaniem biometrii.