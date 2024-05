Edge porzuci uśpione karty. Nowa metoda oszczędzania RAM‑u

Po skonfigurowaniu nowej zasady dbania o RAM, Edge będzie automatycznie porzucać karty, które pozostawały w uśpieniu co najmniej od 1,5 dnia. To odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich użytkowników, którzy mają tendencję do pozostawiania bałaganu wśród otwartych kart i otwierania ich dziesiątek lub nawet setek.