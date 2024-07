Ministerstwo Cyfryzacji: sprawdź dane przed wyjazdem na wakacje

Serwis dane.gov.pl to interaktywna wyszukiwarka internetowa, w której można znaleźć szereg informacji o miejscowościach i obiektach w Polsce z różnych kategorii . Zainteresowani mogą sprytnie wykorzystać ten serwis planując urlop, by na przykład zaplanować podróż szlakiem zabytków, konkretnych obiektów noclegowych lub odczytać informację o lokalizacjach parkomatów w miejscowości, którą chcą odwiedzić.

Aby dotrzeć do konkretnych danych w serwisie, w pierwszej kolejności niezbędne jest wybranie kategorii. Dostępne są m.in. zestawienia danych z zakresu edukacji, energii i sportu, energetyki, nauki i technologii, regionów i miast, transportu czy środowiska . W większości z nich można znaleźć po kilkaset zestawień liczbowych.

Przykładem może być Rejestr zabytków nieruchomych, w którym w formie tabelarycznej można odczytać dane o wszystkich obiektach wraz z lokalizacją i linkiem do szczegółowych informacji.

Wszystkie dane przedstawiane na stronach dane.gov.pl co do zasady można przeglądać w tabelach generowanych online, czasem z wykorzystaniem zewnętrznego API, a także pobrać na komputer w celu dalszej analizy lub łatwiejszego wyszukiwania informacji, na przykład w formie pliku CSV. Ten można zaimportować na przykład do Excela.