Słyszysz takie słowa? Rozłącz się, bo to "vishing"

CSIRT KNF ostrzega Polaków przed niezwykle groźnym vishingiem. Jak wyjaśniał już Oskar Ziomek, jest to forma phishingu podczas rozmowy głosowej. Nagminne telefony od oszustów, którzy podają się przede wszystkim za doradców bankowych, mają na celu wyłudzenie wrażliwych informacji np. loginu i hasła do bankowości internetowej. Jeśli zostaną one przejęte, cały atak może skończyć się kradzieżą pieniędzy z konta.