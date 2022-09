Monitor CRT może być wart fortunę. Jeśli go masz, dbaj o niego

Miłośnicy starych gier cenią sobie ekrany kineskopowe, nazywane też CRT (Carode Ray Tube). Ze względu na to, że jest ich na rynku coraz mniej, ich ceny zaczynają rosnąć. Nie powinno to dziwić - ekrany LCD nie są w stanie dać graczom tych samych wrażeń, co klasyczne monitory.