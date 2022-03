Nadpłata podatku? Taka wiadomość to oszustwo

Biuro Informacji Kredytowej ostrzega przed potencjalną aktywnością oszustów. W związku z tym, że niebawem kończy się czas na złożenie zeznania podatkowego za rok 2021 (czas na to mamy do 2 maja 2022 roku), wielu Polaków w najbliższych tygodniach będzie starać się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. To dobra okazja dla oszustów.

Zgodnie z informacją udostępnioną przez BIK, około miliona Polaków czeka z rozliczeniem podatkowym do ostatniej chwili, co przekłada się na działanie w pośpiechu. W takiej sytuacji łatwo popełnić błąd, który może sporo kosztować. I nie chodzi tu o pomyłkę w rozliczeniu.

Przestępcy mogą próbować podszywać się pod instytucje publiczne, sugerując przy tym konieczność dopłaty do podatku lub odebrania nadpłaty. BIK ostrzega przed wiadomościami zawierającymi tego typu informacje. To szczególnie ważne, bo przestępcy zdają się być coraz bardziej kreatywni.

- Obecnie przestępcy nakłaniają w wiadomości sms do skontaktowania się z fałszywym urzędnikiem Urzędu Skarbowego, który pomoże im w załatwieniu sprawy. Przez telefon "żywa" osoba instruuje dzwoniącego, jak pobrać odpowiednie oprogramowanie do weryfikacji tożsamości lub w celu ułatwienia zapłacenia określonej kwoty - na odpowiednie konto. Wszystko po to, aby - tak, jak w poprzednich scenariuszach - uzyskać dostęp do rachunku bankowego - mówi Maciej Wójcik, Starszy Specjalista w Zespole Cyberbezpieczeństwa, Biura Informacji Kredytowej.