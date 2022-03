Policja ostrzega przed tym SMS-em. Kobieta straciła 7000 złotych

Wiadomości SMS na temat konieczności dopłaty do rachunku za prąd wróciły do Polaków kolejny raz. To kolejna fala działań oszustów, którzy polują w ten sposób na nieostrożne osoby, chcąc uzyskać dostęp do ich oszczędności. Policja poinformowała o historii 29-latki, która kliknęła niebezpieczny odnośnik.