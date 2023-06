NASK udostępnił darmowy PDF. Lektura przyda się każdemu

NASK oferuje opcję pobrania poradnika w formacie PDF . Do przeczytania jest 48 stron, z których można dowiedzieć się, jak bezpiecznie spędzić wakacje - w szerokim rozumieniu tego słowa, choć mówimy oczywiście o cyberbezpieczeństwie. NASK przypomina, że w sieci łatwo trafić na fałszywe reklamy, oferty i zainfekowane aplikacje , a podczas realizowania płatności przez nieuwagę można paść ofiarami oszustów klikając nieznane linki czy nieświadomie udostępniając dane karty płatniczej.

Równolegle do wydania poradnika w PDF-ie, NASK zaprasza także na przygotowany wraz z CBZC webinar, w czasie którego zainteresowani dowiedzą się, jak bezpiecznie zachowywać się w cyberprzestrzeni w czasie wakacji. Szkolenie odbędzie się 29 czerwca o godz. 12:00, a premierę już zaplanowano w serwisie YouTube. Webinar poprowadzi asp. Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a poruszy m.in. tematykę haseł do urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa sieci Wi-Fi, co jest szczególnie ważne podczas wyjazdów.