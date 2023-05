Naukowcy stworzyli drewniany tranzystor. Do czego posłuży?

Naukowcy z Uniwersytetu Linköping w Norrköping i Królewskiego Instytutu Technologii w Sztokholmie stworzyli pierwszy drewniany tranzystor. Co prawda to dopiero ciekawostka, ale w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences opublikowano artykuł "Electrical current modulation in wood electrochemical transistor", gdzie opisano proces budowy, możliwości i potencjał drewnianego tranzystora elektrochemicznego (WECT - Wood ElectroChemical Transistor).