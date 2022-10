Tak powstały procesory. Oto droga do bariery 1 GHz

Może dla niektórych będzie to zaskoczeniem, ale dzisiejszej elektroniki nie byłoby bez odkrycia krzemu, którego w 1823 roku dokonał Jöns Jacob Berzelius. Następnie w 1903 roku Nikola Tesla opatentował pierwsze schematy bramek logicznych będących kluczową częścią procesorów aż do dzisiaj.

Z kolei pierwszy działający układ scalony zademonstrowano 12 września 1958 roku. Został on opracowany przez Roberta Noyce'a z Fairchild Semiconductor i Jacka Kilby'ego z Texas Instruments, a już dwa lata później IBM opracował pierwszy zautomatyzowany zakład produkcji tranzystorów. W 1965 roku Gordon Moore spostrzegł, że liczba tranzystorów w mikroprocesorze podwaja się trendem wykładniczym, co zostało nazwane prawem Moore’a .

Tak dochodzimy do powstania Intela w 1968 roku oraz AMD rok później. Pierwszym rewolucyjnym efektem pracy niebieskich był wprowadzony na rynek w 1971 roku czterobitowy mikroprocesor 4004 . Pokazał on, ze złożone obwody scalone można zmieścić w układzie wielkości paznokcia. Pracował z częstotliwością 740 kHz i zawierał 2300 tranzystorów, oferując moc obliczeniową zajmującego kilka pokoi komputera ENIAC.

Kolejna rewolucja pojawiła się w 1978 roku w postaci pierwszego procesora 16-bitowego, czyli Intela 8086. Co ciekawe ten był w stanie programowo radzić sobie z instrukcjami 8-bitowymi, a składał się z 29 tys. tranzystorów i był taktowany zegarem 8 MHz. Był to też początek architektury x86, która stanowi bazę do dzisiaj, a jej nazwa odnosi się właśnie do tego procesora.