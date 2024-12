Nie będzie niższych wymagań Windows 11. "TPM 2.0 to konieczność"

Sprzętowo problem rozbija się o wymieniony w minimalnych wymaganiach moduł TPM 2.0 niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa. W świeżej publikacji na blogu , Microsoft stawia sprawę jasno: to niezbędny i niepodlegający negocjacjom element wymagań przyszłych wersji Windowsa i nie wspomina tu nawet bezpośrednio o Windowsie 11. Patrząc na rzecz statystycznie, bliżej nam bowiem pewnie do premiery jakiejś formy Windowsa 12, niż minęło od pojawienia się na rynku Windows 11 (lub jesteśmy mniej więcej w połowie czasu między premierami).

Z perspektywy użytkowników prywatnych, wymagany moduł TPM 2.0 do korzystania z Windowsa 11 oznacza w skrajnej sytuacji konieczność zakupu nowego komputera. O ile można zrozumieć, że nie jest to niezbędny wydatek dla osób posiadających podstawowe wymagania i które - na przykład - kupiły nowy laptop 4 czy 5 lat temu, upływający czas siłą rzeczy sprawi, że w perspektywie lat również te urządzenia mogą przestać satysfakcjonować czasem pracy akumulatora, jakością wyświetlacza czy innymi cechami, których zebranie w całość może sprowadzić się do uzasadnienia zakupu kolejnego, nowego urządzenia - wówczas już siłą rzeczy z modułem TPM 2.0.

Nie zmienia to jednak faktu, że takie podejście niejako wymusza rotację sprzętu w domach użytkowników, którzy niekoniecznie potrzebują nowych komputerów w takim tempie, jak nakazywałby to rozsądek związany z chęcią korzystania z aktualizowanego dalej oprogramowania. Microsoft co prawda pozwoli użytkownikom Windowsa 10 wykupić dodatkowe wsparcie, ale można chyba bezpiecznie założyć, że podjęcie decyzji o takim wydatku w przypadku użytkowników prywatnych będzie należało do wyjątków.