Niemcy ostrzegają. Kolejne zagrożenie ze strony Rosji

"Zagrożenie szpiegostwem, kampaniami dezinformacyjnymi i cyberatakami nabrało innego wymiaru" to słowa Nancy Faeser, czyli niemieckiej minister spraw wewnętrznych. Według jej słów nawet po aresztowaniu podejrzanego o kolaborację z Rosją pracownika Niemcy są narażone na kolejne zagrożenia. Trzeba pamiętać, że nie tylko Niemcy zagrożeni są przez wewnętrzne działania rosyjskich służb, ale na ich celowniku znajdują się wszystkie państwa , będące sojusznikami Ukrainy, w tym Polska.

W minioną środę pracownicy Federalnego Urzędu Kryminalnego zatrzymali pracownika Bundeswehry (Sił Zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec) podejrzanego o współpracę ze służbami wywiadowczymi Rosji. Thomas H. był zatrudniony w Federalnym Urzędzie ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Użytkowania Bundeswehry w Koblencji. Jest to urząd odpowiedzialny za wyposażenie niemieckich sił zbrojnych w niezbędne materiały i broń, a także opracowywanie, testowanie i pozyskiwanie technologii obronnej. Informacje potencjalnie dostępne dla takiego pracownika dotyczą nie tylko uzbrojenia samej armii niemieckiej, ale też sprzętu wysyłanego do Ukrainy jako wsparcie .

Minister Feaser podkreśliła, że niemiecki kontrwywiad pozostaje niezwykle czujny i intensyfikuje starania przeciwko akcjom rosyjskich szpiegów. Również inni niemieccy politycy podnieśli apele nawołujące do ostrożności. Równolegle chwalone są też zdolności niemieckiego wywiadu do wykrywania takich sytuacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na cyberbezpieczeństwo, gdyż poza działającymi na miejscu kolaborantami i agentami Rosja szczególnie słynie z grup podejmujących walkę elektroniczną. Są to nie tylko słynne "farmy trolli" ale też dużo bardziej niebezpieczne grupy przestępcze, które odnalazły w Federacji Rosyjskiej swój azyl.