Rząd zmienia ustawę o cyberbezpieczeństwie. Będzie szereg usprawnień

Dodał, że regulacja umożliwi także wprowadzenie w Polsce podstawy prawnej do funkcjonowania programów certyfikacji. "Dzisiaj polscy przedsiębiorcy, polskie instytucje chcąc certyfikować swoje wyroby i usługi muszą korzystać z firm zagranicznych. Chcemy, żeby mogły to robić w kraju, żeby te środki zostawały w Polsce" - wyjaśniał.

"Centra wymiany informacji i analiz, wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra cyfryzacji, zostaną włączone do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do ułatwienia dostępu do specjalistycznej wiedzy i do wymiany informacji o stosowanych rozwiązaniach oraz tzw. dobrych praktykach" - podkreślono.