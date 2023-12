Android Auto i CarPlay: do Map Google mogą trafić budynki 3D

W ten sposób Mapy Google mogłyby pomóc kierowcom odnaleźć się w otoczeniu z nietypowymi zabudowaniami jako punktami odniesienia . Jak zwraca uwagę serwis autoevolution odwołując się do wątku użytkowników Androida Auto na reddicie, losowo wybrani korzystający z Google Maps już teraz widzą, jak budynki 3D mogłyby wyglądać na ekranie samochodu . W analogiczny sposób Mapy Google miałyby wyświetlać budynki 3D również w systemie Apple CarPlay.

Jeśli taka zmiana faktycznie wejdzie życie w Mapach Google, będzie to druga spora aktualizacja tego typu w ostatnim czasie. Niedawno w aplikacji zmieniły się znane od lat kolory mapy, co nie każdemu przypadło do gustu. Szybko okazało się nawet, że nowe barwy są problematyczne dla daltonistów, z powodu czego w sieci uruchomiono niejedną petycję o wycofanie nieprzemyślanej zmiany w interfejsie Map Google.