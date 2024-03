Nowa funkcja mObywatela. Kolejny dokument już dostępny

mObywatel obsługuje kolejne dokumenty. W najnowszej aktualizacji aplikacji mObywatel 2.0 wprowadzono nowość, dzięki której osoby wpisane do rejestru przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych będą mogły potwierdzać swoje uprawnienia. Aplikacja obsługuje bowiem dokumenty takie jak Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki i Prawo Wykonywania Zawodu Położnej.

Jak deklaruje Ministerstwo Cyfryzacji, dokumenty te stanowią elektroniczne odpowiedniki papierowej wersji dokumentów. Dzięki wprowadzeniu ich do aplikacji możliwe będzie potwierdzenie kwalifikacji, korzystając wyłącznie ze smartfona.

Osoby, które zostały wpisane przez okręgową radę pielęgniarek i położnych do okręgowego rejestru będą mogły skorzystać z elektronicznego Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej po zalogowaniu do aplikacji mObywatel 2.0. Po skorzystaniu z aplikacji należy dodać odpowiedni dokument. Można znaleźć go u góry ekranu startowego w sekcji Dokumenty.