Opłaty w mObywatelu. Możesz wybrać pięć opcji

Rząd przypomina, że w aplikacji mObywatel trwają testy obsługi mobilnych płatności. Mechanizm wykorzystuje Blika i oferuje użytkownikom możliwość zapłaty za kilka podstawowych opłat w wybranych gminach, które przystąpiły do pilotażu. Zależnie od lokalizacji, w ten sposób można opłacić:

Urzędy, które przystąpiły do pilotażu i obsługują opisane płatności można znaleźć w wyszukiwarce na stronie projektu, a docelowo także w aplikacji mObywatel . Jak podają administratorzy, w ten sposób dokonano już ponad 50 tys. płatności , a warto pamiętać, że liczba miejscowości, gdzie można w ten sposób uiścić wybrane opłaty może stale rosnąć, zwiększając dostępność dla kolejnych osób.

Opłaty można uiścić także za pośrednictwem internetowej wersji serwisu mObywatel. To mniej popularna od samej aplikacji usługa, która oferuje analogiczne możliwości. By z niej skorzystać, konieczne jest wpierw zalogowanie się z potwierdzeniem tożsamości. Można to zrobić m.in. z wykorzystaniem Profilu Zaufanego czy mobilnej wersji aplikacji mObywatel z mDowodem.