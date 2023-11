Zmiana w WhatsAppie. Aktualizacja trafi do każdego

W WhatsAppie pojawia się nowa funkcja, która ucieszy wszystkich regularnych użytkowników wieloosobowych czatów grupowych. Jak podaje WABetaInfo, po aktualizacji w komunikatorze dostępna jest możliwość "cichego" zainicjowania grupowej rozmowy głosowej . Dotychczas próba nawiązania połączenia w grupie skutkowała "zadzwonieniem" do każdego. Po zmianie WhatsApp pozwala rozpocząć połączenie jako element czatu w tle, z cichym dostarczeniem powiadomienia do uczestników.

Nowa opcja w WhatsAppie dotyczy stabilnego wydania komunikatora w wersji mobilnej. W praktyce oznacza to, że nowość powinna być już dostępna dla wszystkich regularnych użytkowników WhatsAppa w telefonach z Androidem i iOS-em, choć trzeba wziąć poprawkę na tempo wdrażania . Może bowiem jeszcze upłynąć kilka dni, nim nowa forma połączeń będzie widoczna w każdym telefonie. Niezbędne jest rzecz jasna korzystanie z najświeższej wersji WhatsAppa dostępnej do pobrania.

Użytkownicy WhatsAppa powinni pamiętać, że do komunikatora w ostatnim czasie trafiły też inne nowości - dwie cenne opcje związane z bezpieczeństwem. Co ciekawe, domyślnie nie są włączone, toteż samemu sprawdzić ustawienia. Jedna z nich pozwala przekierowywać rozmowy głosowe przez serwer WhatsAppa, co stanowi dodatkową przeszkodę dla potencjalnych oszustów chcących odczytać adresy IP rozmówców.