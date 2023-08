Nowość w WhatsAppie. Zuckerberg ogłasza udostępnianie ekranu

WhatsApp bierze przykład z takich aplikacji jak Microsoft Meet, Google Meet, Zoom czy FaceTime i umożliwia użytkownikom udostępnianie ekranu. Ułatwi to na przykład prezentację dokumentów podczas wideokonferencji, ale funkcja nie jest zarezerwowana do zastosowań biznesowych. Przy jej wykorzystaniu możliwe jest udostępnienie dowolnych informacji nawet w mniejszych grupach.

Jak podaje serwis techcrunch.com, funkcja dzielenia ekranu była udostępniona betatesterom w maju 2023 r. Aby ją uruchomić, wystarczyło kliknąć odpowiednią ikonę w trakcie połączenia wideo. Działanie funkcji jest zbliżone do tego, które znamy z platform takich jak Zoom czy Google Meet.

WhatsApp w odpowiedzi na pytanie serwisu TechCrunch powiedział, że nowa funkcja jest wydawana w fazach w wersjach aplikacji na systemy Android, iOS i Windows. Oznacza to, że nie wszyscy mają już do niej dostęp, ale niebawem powinni go otrzymać.