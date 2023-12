WhatsApp na iOS w nowej wersji. Sprawdź nowe funkcje

WhatsApp na iOS jest już dostępny w nowej wersji. W App Store pojawiła się aplikacja oznaczona numerem 23.24.73. Wraz z tą aktualizacją użytkownicy otrzymają dostęp do nowych funkcji, w tym do jednej, na którą czekali długo.

Użytkownicy otrzymają możliwość rozpoczynania czatów głosowych w dużych grupach, bez konieczności dzwonienia do wszystkich jej uczestników. Sprawi to, że prowadzenie czatów głosowych będzie mniej inwazyjne w tego rodzaju grupach. Oprócz tego dostępna jest opcja reagowania na statusy z wykorzystaniem osobistego awatara w WhatsAppie.

Jeśli jeszcze nie macie dostępu do nowej wersji WhatsAppa, musicie uzbroić się w cierpliwość. Nowa wersja komunikatora jest udostępniana stopniowo, co oznacza, że nie wszyscy użytkownicy otrzymali do niej dostęp jednocześnie. Możliwe, że niektórzy użytkownicy poczekają na najnowszą wersję komunikatora nawet kilka tygodni. Jeśli chcecie komuś wysłać fotografie w wyjątkowo dobrej jakości, poczekajcie do chwili, aż zainstalujecie WhatsAppa w wersji 23.24.73.