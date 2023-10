WhatsApp przestanie działać. Sprawa dotyczy starych smartfonów

WhatsApp niebawem przestanie działać na starszych urządzeniach. Z oficjalnych informacji wynika, że smartfony, które działają w oparciu o system Android w wersji 5.0 lub niższej, utracą dostęp do WhatsAppa w październiku 2023 r. To standardowe działania firmy, która wraz z kolejnymi aktualizacjami stopniowo "odcina się" od starszych urządzeń.

System Android w wersji 5.0 miał premierę 4 listopada 2014 r. To na tyle dawno, że z pewnością niewielu jest już użytkowników, którzy korzystają ze sprzętów, które miały premierę w tamtym czasie. Przykładowe modele, które były dostępne na rynku w tamtym czasie to ZTE Blade A570, Sony Xperia M5, czy LG G2.

Dla pokazania z jak małą skalą mamy do czynienia, warto przytoczyć dane udostępniane w serwisie statcounter.com. Możemy tam zauważyć, że we wrześniu 2023 r. użytkownicy systemu Android w wersji 6.0 stanowili 0,35 proc. wszystkich korzystających z urządzeń z Androidem. Android 5.0 i starszy to zatem prawdopodobnie wartości pomijalne, które dotyczą jednostkowych przypadków.