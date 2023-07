PKP Intercity rozszerza swoją ofertę w temacie zdalnych kierunków sprzedaży. Od teraz zakup biletów na podróże do wybranych europejskich miast można zrealizować za pośrednictwem aplikacji mobilnej PKP Intercity.

Do aplikacji PKP Intercity trafi kilka rodzajów biletów. Pierwszym z nich są bilety SuperPromo International. Pozwalają one na realizację przejazdów na trasie do Czech, Słowacji, Węgier, Austrii i Niemiec.

Kolejny rodzaj biletów, który od tej pory jest dostępny w aplikacji to bilety IRT dla dorosłych i dzieci. Dzięki nim możliwe są podróże do Niemiec i na Litwę. Oprócz tego znalazła się tu też oferta na przejazdy pociągami nocnymi do Austrii.

Ostatni rodzaj biletów to eNRT (bilet w komunikacji międzynarodowej według taryfy NRT połączony z rezerwacją miejsca) do lub z Austrii, Czech i Słowacji, w tym bilety dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Ze względu na brak integracji węgierskich przewoźników do ogólnoeuropejskich systemów dokonywania kontroli biletów nie będzie możliwości na zakup biletu eNRT na przejazdy na Węgry.

PKP Intercity podkreśla, że bilet eNRT umożliwia zakup dodatkowych biletów na przewóz psa i roweru. Oprócz tego zaznaczono, że bilety te będą podlegać zwrotowi i wymianie. Początkowo opcja ta będzie dostępna w formie reklamacji, a docelowo użytkownicy będą mogli z niej skorzystać bezpośrednio w systemie przewoźnika.

- Bilety na przejazdy międzynarodowe dostępne w aplikacji mobilnej to odpowiedź na potrzeby naszych podróżnych. Rozumiemy, jak istotną rolę w sprzedaży pełnią kanały zdalne, dlatego nieustannie będziemy je rozwijać. Wprowadzenie międzynarodowych biletów do aplikacji było dla nas niemałym wyzwaniem logistycznym, ze względu na umowy z zagranicznymi przewoźnikami. Mimo to z sukcesem udało nam się rozszerzyć ofertę, co bardzo mnie cieszy - mówi Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity.

Karol Kołtowski, dobreprogramy.pl