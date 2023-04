Jeździsz PKP Intercity? W Jakdojade czeka cię duża zmiana

Użytkownicy aplikacji Jakdojade mogą mieć powody do zadowolenia. W najnowszej wersji aplikacji wdrożona została nowa funkcja, która jest dedykowana pasażerom korzystającym z usług PKP Intercity . Pozwoli ona na uproszczenie procesu zakupu biletów.

- Funkcja przekierowania do strony e-IC w aplikacji Jakdojade to jeden z wielu kroków, jakie planujemy podjąć z tym partnerem. Współpraca z zewnętrznymi portalami i aplikacjami to istotna część naszej strategii sprzedażowej. Zależy nam, aby nasi pasażerowie mieli możliwość łatwego wyszukiwania połączeń i zakupienia biletów w najbardziej dogodnym dla nich miejscu, dlatego nieustannie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które ułatwią Polakom podróże z PKP Intercity - mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.