Nowość w VeloBanku. Wykorzystasz usługę AIS

"Weryfikacja danych niezbędnych do otworzenia nowego konta jest możliwa dzięki usłudze AIS (...) Klient wpisuje we wniosku swoje personalia i wybiera bank, do którego chce się zalogować, co pozwoli nam potwierdzić podawane przez niego dane" - tłumaczy Marta Dałkiewicz, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w VeloBanku. "Po akceptacji regulaminu i wyrażeniu odpowiednich zgód, przenosimy go na stronę logowania wybranego banku. W kolejnych krokach loguje się i wybiera rachunki, o których informacje chce udostępnić (...) My sprawdzamy zgodność danych i czy na wskazany rachunek wpływa wynagrodzenie. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, klient może dokończyć zawieranie umowy" - dodaje.