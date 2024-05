Używasz mObywatela? Ważna procedura, która może ci pomóc

Użytkownicy mObywatela powinni zapamiętać procedurę, która może im się przydać na wypadek, gdy zapomną hasła do aplikacji. Aby ustawić nowe hasło, trzeba ponownie aktywować aplikację mObywatel, a to sprowadza się do czterech głównych etapów. Na końcu można dodać logowanie biometryczne.