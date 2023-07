WhatsApp: aktualizacja wprowadza nowość w czatach

O szczegółach nowej opcji informuje WABetaInfo i zwraca uwagę, że w praktyce jest to kolejne rozszerzenie związane z samym wprowadzeniem naklejek do WhatsAppa, co realizowano w 2018 roku. Dzięki późniejszemu stworzeniu pakietów naklejek przypisanych tematycznie do wybranych emoji, komonuitor "wie", które są do siebie podobne lub prezentują podobne emocje. Twórcy WhatsAppa zdecydowali się to wykorzystać.